Evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İlçenin Dumlupınar Mahallesi'nde üç katlı binanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, anne T.Y. ile çocukları Ş.Y. (3) ve S.Y. (2) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen S.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangın evde hasara yol açtı.