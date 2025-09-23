Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz

Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Anna Bjerde ile görüştüklerini belirterek, "Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 07:25, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 15:37
Yazdır
Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta görüşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Dünya Bankası yetkilisi Bjerde ile Türkiye'nin enerji dönüşüm süreci ve bu alandaki yatırım ihtiyaçlarını ele aldıklarını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji, elektrik iletim ve dağıtım altyapısı, nükleer, doğal gaz ve kritik mineraller konularında işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Türkiye uluslararası yatırımcılar için güçlü bir potansiyel sunuyor"

Öte yandan Bakan Bayraktar, Türk-Amerikan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen yuvarlak masa toplantısına katıldıklarını belirten Bayraktar, "Türkiye her geçen yıl artan enerji talebi ve rekabetçi serbest piyasasıyla uluslararası yatırımcılar için güçlü bir potansiyel sunuyor. Hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle yatırımcılara güvenli ve sürdürülebilir bir iş ortamı sağlamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber