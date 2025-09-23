Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Meteoroloji, Türkiye genelinde yağış beklenmediğini açıkladı. Akdeniz ve batıda sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin üzerinde olacak.

23 Eylül 2025 07:35
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Türkiye genelinde hava durumu ve sıcaklık değerleri bölgelere göre şu şekilde:

Marmara Bölgesi

  • Bursa: 28°C, parçalı ve az bulutlu
  • Çanakkale: 30°C, parçalı ve az bulutlu
  • İstanbul: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

  • Denizli: 35°C, az bulutlu ve açık
  • İzmir: 31°C, az bulutlu ve açık
  • Manisa: 35°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

  • Adana: 37°C, az bulutlu ve açık
  • Antalya: 32°C, az bulutlu ve açık
  • Burdur: 32°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: 28°C, parçalı ve az bulutlu
  • Çankırı: 29°C, parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Bolu: 29°C, parçalı ve az bulutlu
  • Düzce: 29°C, parçalı ve az bulutlu
  • Sinop: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Artvin: 27°C, parçalı ve az bulutlu
  • Rize: 25°C, parçalı ve az bulutlu
  • Samsun: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Erzurum: 21°C, parçalı ve az bulutlu
  • Kars: 18°C, parçalı ve az bulutlu
  • Malatya: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Diyarbakır: 30°C, az bulutlu ve açık
  • Gaziantep: 32°C, az bulutlu ve açık
  • Mardin: 28°C, az bulutlu ve açık

Tüm yurtta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, özellikle Akdeniz ve batı bölgelerinde sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkabilir.

