Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Balıkesir'de neden sürekli deprem oluyor? Şükrü Ersoy yanıtladı

Balıkesir'de 4 ve civarı depremler devam ediyor. Peki depremlerin sebebi ne, bölgede 7 ve üzeri büyük bir deprem meydana gelir mi? Deprem profesörü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede son dönemde yaşanan depremlerin klasik fay depremleri değil, magmatik kökenli olduğunu söyledi.

Balıkesir adeta beşik gibi, Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından sarsıntılar devam ediyor.

Peki Balıkesir'de neden sürekli deprem oluyor?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'e bölgedeki hareketliliği değerlendirdi.

Ersoy, "Türkiye bir deprem ülkesi. Bu tür haberleri sık sık duyacağız ve buna alışmalıyız. 10 Ağustos'ta Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu ve bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Ancak o günden bu yana 4'ün üzerinde, hatta 5'e ulaşan depremler yaşanmaya devam ediyor" dedi.

Peki Balıkesir depremlerinin sebebi ne? Ersoy, bu soruya "Normalde artçılar ana fay hattı üzerinde yoğunlaşır. Fakat bu kez artçılar Simav Fayı'nın güneyinde geniş bir alana yayıldı. Bu da bize bu depremlerin tektonik değil, magmatik kökenli olduğunu gösteriyor. Batı Anadolu'da kabuk daha ince ve magma kabuğu zorladığında bu tür depremler meydana geliyor" yanıtını verdi.

Sındırgı bölgesinde 7 ve üzeri deprem olur mu? Ersoy, "Eğer enerji Simav Fayı'na sıçrasaydı 7'ye varan büyük bir deprem olabilirdi. Ancak magmatik kökenli depremler genellikle uzun süre devam eder, hissedilir ama büyük yıkıma yol açmaz. İnsanlar her gün sarsıntı yaşıyor, fakat ciddi bir yıkım olmuyor. Bu da bölge için kısmen rahatlatıcı bir durum" ifadelerini kullandı.

