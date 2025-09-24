İletişim Koordinatörlüğüne İletişimciler Başvuramıyor!

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 22 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda çok sayıda öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

İlgili ilanları incelediğimizde; Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından İletişim Koordinatörlüğünde 2 (iki) adet Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosu ilan edildiğini, bu kadroların ilgili birimin görev tanımlarına aykırı olarak farklı bölüm mezuniyetlerine ve şartlarına şans verildiğini görüyoruz.

İlk ilanında Ses eğitimi lisans mezunu, Müzik alanında lisansüstü eğitim yapmış kişi aranırken; ikinci ilanda ise Türk Sanatı alanında tezli yüksek lisans eğitimi görenlerin başvuru yapabileceğini görüyoruz.

Diğer taraftan, ikinci ilana başvuracak adaylarda "lisans eğitiminden sonra Sanat alanında" çalışmalar arandığı da belirtilmiştir.

Her iki ilanda da ne yazık ki İletişim Fakültesinden mezun olmuş, bu alanda lisansüstü eğitim görmüş kişilere müracaat imkanı verilmediğini üzülerek görüyoruz.

Halbuki, yükseköğretim kurumlarının iletişim birimlerinde dahi iletişim fakültesi mezunları istihdam edilmeyecekse, bu durumun izahını kim/nasıl yapabilir?

Bu bakımdan, henüz süreç yolun çok başında iken Yıldız Teknik Üniversitesi yönetiminden İletişim Fakültesi mezunları adına iki ilan şartını da yeniden gözden geçirmelerinde büyük fayda olacağını dikkatlerine sunmak isteriz!