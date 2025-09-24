İletişim Koordinatörlüğüne İletişimciler Başvuramıyor!

Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Temu ve Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bolat'tan Temu ve Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Ana sayfaHaberler Eğitim

İletişim Koordinatörlüğüne İletişimciler Başvuramıyor!

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından İletişim Koordinatörlüğünde ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına İletişim Fakültesi mezunlarının başvuruları engellendi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 00:10, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 08:46
Yazdır
İletişim Koordinatörlüğüne İletişimciler Başvuramıyor!

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 22 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda çok sayıda öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

İlgili ilanları incelediğimizde; Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından İletişim Koordinatörlüğünde 2 (iki) adet Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosu ilan edildiğini, bu kadroların ilgili birimin görev tanımlarına aykırı olarak farklı bölüm mezuniyetlerine ve şartlarına şans verildiğini görüyoruz.

İlk ilanında Ses eğitimi lisans mezunu, Müzik alanında lisansüstü eğitim yapmış kişi aranırken; ikinci ilanda ise Türk Sanatı alanında tezli yüksek lisans eğitimi görenlerin başvuru yapabileceğini görüyoruz.

Diğer taraftan, ikinci ilana başvuracak adaylarda "lisans eğitiminden sonra Sanat alanında" çalışmalar arandığı da belirtilmiştir.

Her iki ilanda da ne yazık ki İletişim Fakültesinden mezun olmuş, bu alanda lisansüstü eğitim görmüş kişilere müracaat imkanı verilmediğini üzülerek görüyoruz.

Halbuki, yükseköğretim kurumlarının iletişim birimlerinde dahi iletişim fakültesi mezunları istihdam edilmeyecekse, bu durumun izahını kim/nasıl yapabilir?

Bu bakımdan, henüz süreç yolun çok başında iken Yıldız Teknik Üniversitesi yönetiminden İletişim Fakültesi mezunları adına iki ilan şartını da yeniden gözden geçirmelerinde büyük fayda olacağını dikkatlerine sunmak isteriz!

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber