Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir oda kokusunun satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 08:35, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 08:36
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Be markalı bir oda kokusunun kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.
İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.