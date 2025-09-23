Ordu'da feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Ordu'da Ulubey ilçesinde Akpınar Mahallesi Ordu-Ulubey yolu üzerinde, Ulubey ilçesinden Altınordu ilçesi istikametine seyreden Recep Ali Düzgün (75) yönetimindeki 52 HT 642 plakalı hafif ticari araç ile Dursun Çetinkaya'nın (24) kullandığı 52 ACL 869 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle Çetinkaya'nın kullandığı araç yol kenarındaki refüje savruldu.

Kazanın etkisi ile sürücüler ve Recep Ali Düzgün'ün eşi Saniye Düzgün (70) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı.