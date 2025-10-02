Sadece cumalara gelen imamın atılması hukuka uygun bulundu

İlk derece mahkemesi işlemi reddetmesine rağmen istinaf bozmuştur.

İstinaf: Niye gelmediği araştırılmalıdır

Davacının 2017 yılı başından beri psikolojik rahatsızlığının olduğu, zaman zaman tedavisinin hastaneye yatırılması suretiyle yapıldığı, çeşitli tarihlerde hastalık izni kullandığı anlaşıldığından; istirahat raporları ve tanık ifadeleri göz önüne alınarak, süregelen bir rahatsızlığı var ise bu sebeple mazeretinin bulunup bulunmadığının tespiti açısından, davalı idarece, davacının hastaneye sevkinin yapılarak aldırılacak sağlık raporu sonucuna göre, göreve gelmediği günler yönünden göreve gelmemesinde bu rahatsızlığının etkisinin olup olmadığı ve sürekli hale gelen rahatsızlığının görev yapmaya engel olup olmadığının değerlendirilmesi, bu değerlendirme sonucuna göre de, davacı hakkında, 657 sayılı Kanun'un 105. maddesi ve 5510 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Danıştay: Göreve gelmediği açıktır

Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile yukarıda açık metinlerine yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, sözleşmeli imam hatip olan ve göreve başladığı tarihten itibaren psikolojik rahatsızlığının bulunduğu anlaşılan davacı hakkında şikayet üzerine yapılan inceleme sırasında ifadesine başvurulan kişilerin beyanlarına ve tutulan tutanaklara göre, sözleşme dönemi olan 2019 yılı içerisinde izinsiz ve mazeretsiz olarak on günden fazla görevine gelmediği açık olan davacının, hizmet sözleşmesi uyarınca sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2024/706

Karar No: 2025/1425

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. ili, ... Köyü, ... Mahallesi Camiinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli imam hatip olarak görev yapan davacının, 04/03/2019 - 12/04/2019 tarihleri arasında görev yerine sadece cuma günleri geldiği, bu tarihler arasında haftanın beş günü görev yapmadığından bahisle Hizmet Sözleşmesinin 10. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığının... tarih ve ... sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, soruşturma raporunda ifadesine başvurulan kişilerce de belirtildiği üzere, davacının sözleşme dönemi olan 2019 yılı içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak on günden fazla görevine gelmediği açık olduğundan, hizmet sözleşmesi uyarınca, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; davacının 2017 yılı başından beri psikolojik rahatsızlığının olduğu, zaman zaman tedavisinin hastaneye yatırılması suretiyle yapıldığı, çeşitli tarihlerde hastalık izni kullandığı anlaşıldığından; istirahat raporları ve tanık ifadeleri göz önüne alınarak, süregelen bir rahatsızlığı var ise bu sebeple mazeretinin bulunup bulunmadığının tespiti açısından, davalı idarece, davacının hastaneye sevkinin yapılarak aldırılacak sağlık raporu sonucuna göre, göreve gelmediği günler yönünden göreve gelmemesinde bu rahatsızlığının etkisinin olup olmadığı ve sürekli hale gelen rahatsızlığının görev yapmaya engel olup olmadığının değerlendirilmesi, bu değerlendirme sonucuna göre de, davacı hakkında, 657 sayılı Kanun'un 105. maddesi ve 5510 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, sözü edilen bu hususlar göz önüne alınmadan, davacının mazeretsiz göreve gelmediğinden bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davacının istinaf isteminin kabulüne, İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Temyize konu kararda 657 sayılı Kanun'a atıf yapılmış ise de davacının sözleşmeli personel olarak görev yaptığı ve hizmet sözleşmesine uymak zorunda olduğu, sözleşme yılı içinde on gün süre ile görevine devam etmediği hususunun açık olduğu, soruşturma sırasında da ifade vermediği, işlemin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Sağlık sorunları nedeniyle işe gidemediği, sürekli tedavi gördüğü, savunması alınmadan sözleşmesinin feshedildiği, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin, işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davalı idarede 2016 yılı Kasım ayında göreve başlayan ve 01/01/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında . ili, ... Köyü, ... Mahallesi Camiinde sözleşmeli imam hatip olarak görevlendirilen davacının, hakkında çeşitli iddialarla ilgili 15/10/2018 tarihinde şikayette bulunulması üzerine görevlendirilen muhakkik tarafından düzenlenen 08/01/2019 tarihli inceleme raporunda; davacının 2016 yılında psikolojik rahatsızlıklarının ortaya çıktığı, 2017 yılında teşhis konulduğu, sağlıklı ve düzenli bir tedavi ve takibinin yapılması için sosyal desteğe ihtiyacı bulunduğundan, ailesinin ikamet ettiği yerde ve uygun bir kadroya naklen atanması teklif edildiği, raporda tespit edilen eksikler nedeniyle konunun incelenmesi için görevlendirilen Başkanlık müfettişi tarafından düzenlenen 06/05/2019 tarihli raporda ise; davacının 2016 Kasım ayında göreve başladığı, 2017 yılı başından beri psikolojik rahatsızlığı olduğu, zaman zaman hastanede yatarak tedavi gördüğü, çeşitli tarihlerde rapor verilerek hastalık izni kullandığı, köy halkının davranışlarından tedirgin olduğu, rahatsızlığının görevinin gereklerini yerine getirmesine, görev yaptığı yerde insanlarla düzenli ve sağlıklı ilişkiler kurmasına engel teşkil ettiğinin anlaşılmasının yanında, 2018 yılı sonundan itibaren hastanede yatarak tedavi olması, hastalık izni ve yıllık iznini kullanmasının ardından, son izin bitiş tarihi olan 04/03/2019 tarihinden, mahallinde tahkikat yürütülen 12/04/2019 tarihine kadar görev yerine sadece cuma günü cuma namazı kıldırmak için geldiği, cuma namazı kıldırıldıktan sonra görev yerinden ayrıldığının, tanıklar ve davacının babasının beyanları ile tespit edildiği, haftalık izni olan pazartesi günleri ve cuma günleri dışında, haftanın beş günü görev yerine gelmediğinin tespit edildiğinden bahisle sözleşmesinin sona erdirilmesi yolundaki teklif doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığının... tarih ve ... sayılı işlemi ile davacının Hizmet Sözleşmesinin 10. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sözleşmesi feshedilmesi üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde; "Sözleşmeli personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir" şeklinde tanımlanmıştır.

06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen ve 28/06/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 1. maddesinde; bu Esaslar'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanacağı belirtildikten sonra, 22/11/2010 tarih ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen "Sözleşmenin feshi" başlıklı Ek 6. maddesinin (c) bendinde ise; personelin "Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi" halleri sözleşme feshi nedenleri arasında sayılmıştır.

Davacı ile imzalanan Hizmet Sözleşmesinin 10. maddesinin dördüncü fıkrasında ise, "Sözleşme yılı içinde izinsiz veya mazeretsiz on gün süre ile görevine davam etmeyen personelin sözleşmesi sona erdirilir" düzenlemesi yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile yukarıda açık metinlerine yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, sözleşmeli imam hatip olan ve göreve başladığı tarihten itibaren psikolojik rahatsızlığının bulunduğu anlaşılan davacı hakkında şikayet üzerine yapılan inceleme sırasında ifadesine başvurulan kişilerin beyanlarına ve tutulan tutanaklara göre, sözleşme dönemi olan 2019 yılı içerisinde izinsiz ve mazeretsiz olarak on günden fazla görevine gelmediği açık olan davacının, hizmet sözleşmesi uyarınca sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmamaktadır.

Bu itibarla, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü, İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve dava konusu işlemin iptaline ilişkin temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulü, İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, kesin olarak 13/03/2025 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :

Davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü, İdare Mahkemesi kararının kaldırılması, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı hukuka ve usule uygun olduğundan, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın onanması gerektiği görüşüyle, aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyoruz.