Trump ve Erdoğan arasındaki Gazze zirvesine Arap liderler de katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenecek özel toplantıya katılacak. Gazze'deki insani krizin ele alınacağı toplantıya bazı Arap ülkelerinin liderlerinin de katılması bekleniyor.

Müslüman Ülkelerden Katılım Bekleniyor

Türkiye saatiyle 21.30'da BM binasında gerçekleşecek görüşmeye Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Endonezya'nın da temsil edilmesi planlanıyor. Amerikan basını, Beyaz Saray'ın davet ettiği ülkelerden savaş sonrası Gazze'nin yeniden inşası için destek talep edileceğini, hatta bölgeye istikrar gücü gönderilmesinin gündeme gelebileceğini yazdı.

Netanyahu'ya Baskı İstenecek

Toplantının ardından Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşmesi öngörülüyor. Müslüman liderler, Trump'ın Netanyahu üzerinde ateşkes için baskı kurmasını bekliyor.