Eğitim

Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti

Dijital ödev platformları öğrenciler ve aileleri için büyük risk taşıyor. Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki'den ailelere kritik uyarılar geldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 19:45, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 19:47


TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, dijital ödev platformlarının öğrenciler için ciddi bir siber güvenlik riski oluşturduğunu belirtti. Baki, "Bir ödev için girilen site, ertesi gün çocuğunuzun hesabını çalabilir" dedi.

TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, sahte ödev yardım siteleri ve sosyal medyada kurulan gizli gruplarda yapay zeka destekli kopya servislerinin yaygınlaştığını söyledi. Bu bilgilerin kimlik hırsızlığı ve siber saldırılarda kullanılabileceğini vurgulayan Baki, "Bu platformlarda yalnızca ödev hazırlanmıyor; öğrencilerin e-posta adresleri, okul hesapları ve hatta velilerin kredi kartı bilgileri toplanıyor" dedi.

MASUM ÖDEV YARDIMI GÖRÜNEN TUZAKLAR

Ailelerin bu siteleri masum bir ödev yardımı olarak gördüğünü belirten Baki, "Perde arkasında oltalama saldırıları yapılıyor. Kullanıcı adı ve parolalar çalınıyor. Ödev başına ücret diyerek kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Bir ödev için verilen bilgi, yarın tüm verilerin ele geçirilmesine sebep olabilir" diye konuştu.

AİLELERE DÜZENLİ KONTROL ÇAĞRISI

Yeni eğitim yılında siber güvenliğin okul başarısının bir parçası olduğuna dikkati çeken Baki, "Aileler çocuklarının kullandığı platformları düzenli kontrol etmeli. Ödev teslim platformları güvenlik ve kimlik doğrulama sistemleri ile desteklenmeli. Bilgi geleceğimizdir, geleceğimizi karaborsaya teslim etmeyelim" dedi.

