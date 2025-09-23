Adana'da FETÖ'den 6 yıldır aranan öğretmen yakalandı
Çukurova ilçesinde, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıldır aranan şüpheli öğretmen yakalanıp tutuklandı. Ayrıca şüphelinin terör örgütünün gizli haberleşme sistemi Bylock'u da kullandığı iddia edildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ'ye üye olmaktan 6 yıldır aranan öğretmen A.S.'nin (53) saklandığı adresi belirledi.
Çukurova ilçesindeki adrese baskın yapan ekipler şüpheliyi yakalayarak emniyete getirdi.
ÖĞRENCİ YAPILANMASINDA ÜST DÜZEY
Şüphelinin terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu öne sürüldü.
TUTUKLANDI
Terör örgütünün gizli haberleşme sistemi Bylock'u da kullandığı iddia edilen A.S. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.