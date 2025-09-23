Kamu Bankalarının promosyon yarışı Rekabet Kurulu'nda

Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Kamu Bankalarının promosyon yarışı Rekabet Kurulu'nda

Devlet Memurları Sendikası, kamu bankalarının maaş promosyon ihalelerinde rekabeti bozucu şekilde hareket ettiği iddiasıyla Rekabet Kurulu'na başvurdu. Sendika, bankaların danışıklı tekliflerle kamu çalışanlarının hakkını zedelediğini belirterek "Önce halk sonra banka" mesajı verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 17:21, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 17:23
Yazdır
Kamu Bankalarının promosyon yarışı Rekabet Kurulu'nda

Devlet Memurları Sendikası, kamu kurum ve kuruluşlarının personel maaş promosyon ihalelerinde ciddi rekabet ihlalleri yaşandığı gerekçesiyle Rekabet Kurulu'na resmi başvuru yaptı.

Başvuruda, Türkiye Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Halk Bankası A.Ş., Halk Katılım Bankası A.Ş., Vakıflar Bankası T.A.O. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin ihalelerde "danışıklı hareket ettiği" iddia edildi.

Sendikanın açıklamasına göre, ihalelere katılım şartlarını sağlayan kamu bankalarından genellikle sadece birinin teklif verdiği, protokol süresi devam ederken diğer bankaların teklif sunmadığı gözlemlendi. Bu durumun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinde yasaklanan "rekabeti engelleme ve sınırlama" hükümlerine aykırı olduğu vurgulandı.

Telafisi İmkansız Zararlar Oluştu

Sendika, rekabetin ortadan kalkmasıyla birlikte devlet memurlarının maaş promosyonlarından adil pay alamadığını, kamu çalışanlarının maddi kayba uğradığını ve personel aleyhine telafisi imkansız zararlar doğduğunu belirtti. Açıklamada, kanuna aykırı davranan bankalar için "bir yıl öncesine ait yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna kadar para cezası" öngörüldüğünün altı çizildi.

Soruşturma ve Yaptırım Talebi

  • Kamu kurumları tarafından düzenlenen maaş promosyon ihalelerinde bankalar arasında danışıklı hareket olup olmadığı,
  • Davet edilmesine rağmen teklif vermeyen banka şube sayısının neden bu kadar yüksek olduğu,
  • Rekabet ortamının neden oluşmadığı konularının araştırılması istendi.

Sendika, gerekli tespitlerin ardından ilgili bankalara cezai yaptırım uygulanmasını da talep etti.

Önce Halk Sonra Banka

Devlet Memurları Sendikası, açıklamasında kamu bankalarının "Önce Halk Sonra Banka", "Burası Sizin Yeriniz", "İşimiz Halden Anlamak" ve "Bir Bankadan Daha Fazlası" gibi sloganlarını hatırlatarak şu mesajı verdi:

"Bu sloganları kullanan kamu bankaları, kamu çalışanları için de bir bankadan fazlasını yapmalı. Maaş promosyonlarında en iyi koşulları sunarak kamu hizmetinde üzerlerine düşeni yerine getirmeliler. Biz haklıyız, haklı taleplerimizin karşılanması için çaba gösteriyoruz ve anlayış bekliyoruz."

Sendika, maaş promosyonlarının günümüz piyasa rayiçlerine uygun, adil ve rekabetçi biçimde belirlenmesini sağlamak için süreci yakından takip edeceklerini duyurdu ve "Hep birlikte başaracağız, biz kazanırsak herkes kazanacak" mesajıyla kamuoyuna çağrıda bulundu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber