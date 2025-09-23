Kamu Bankalarının promosyon yarışı Rekabet Kurulu'nda

Devlet Memurları Sendikası, kamu kurum ve kuruluşlarının personel maaş promosyon ihalelerinde ciddi rekabet ihlalleri yaşandığı gerekçesiyle Rekabet Kurulu'na resmi başvuru yaptı.

Başvuruda, Türkiye Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Halk Bankası A.Ş., Halk Katılım Bankası A.Ş., Vakıflar Bankası T.A.O. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin ihalelerde "danışıklı hareket ettiği" iddia edildi.

Sendikanın açıklamasına göre, ihalelere katılım şartlarını sağlayan kamu bankalarından genellikle sadece birinin teklif verdiği, protokol süresi devam ederken diğer bankaların teklif sunmadığı gözlemlendi. Bu durumun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinde yasaklanan "rekabeti engelleme ve sınırlama" hükümlerine aykırı olduğu vurgulandı.

Telafisi İmkansız Zararlar Oluştu

Sendika, rekabetin ortadan kalkmasıyla birlikte devlet memurlarının maaş promosyonlarından adil pay alamadığını, kamu çalışanlarının maddi kayba uğradığını ve personel aleyhine telafisi imkansız zararlar doğduğunu belirtti. Açıklamada, kanuna aykırı davranan bankalar için "bir yıl öncesine ait yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna kadar para cezası" öngörüldüğünün altı çizildi.

Soruşturma ve Yaptırım Talebi

Kamu kurumları tarafından düzenlenen maaş promosyon ihalelerinde bankalar arasında danışıklı hareket olup olmadığı,

Davet edilmesine rağmen teklif vermeyen banka şube sayısının neden bu kadar yüksek olduğu,

Rekabet ortamının neden oluşmadığı konularının araştırılması istendi.

Sendika, gerekli tespitlerin ardından ilgili bankalara cezai yaptırım uygulanmasını da talep etti.

Önce Halk Sonra Banka

Devlet Memurları Sendikası, açıklamasında kamu bankalarının "Önce Halk Sonra Banka", "Burası Sizin Yeriniz", "İşimiz Halden Anlamak" ve "Bir Bankadan Daha Fazlası" gibi sloganlarını hatırlatarak şu mesajı verdi:

"Bu sloganları kullanan kamu bankaları, kamu çalışanları için de bir bankadan fazlasını yapmalı. Maaş promosyonlarında en iyi koşulları sunarak kamu hizmetinde üzerlerine düşeni yerine getirmeliler. Biz haklıyız, haklı taleplerimizin karşılanması için çaba gösteriyoruz ve anlayış bekliyoruz."

Sendika, maaş promosyonlarının günümüz piyasa rayiçlerine uygun, adil ve rekabetçi biçimde belirlenmesini sağlamak için süreci yakından takip edeceklerini duyurdu ve "Hep birlikte başaracağız, biz kazanırsak herkes kazanacak" mesajıyla kamuoyuna çağrıda bulundu.



