Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı

Kayapınar ilçesinde özel bir kreşte eğitim gören çocukların şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

Çocukların davranışlarında değişiklik fark eden aileler, onlara sorular yöneltti. Aldıkları cevapların ardından öğretmenlerin çocuklara kötü muamelede bulunduğunu öne süren veliler, kurumdan güvenlik kamerası görüntülerini aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Aileler, görüntülerle birlikte öğretmenler ve kreş yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, uykudaki çocukların sert şekilde uyandırıldığı, öğretmenlerin başlarında bulunması gerekirken uyudukları belirlendi.

Görüntülerde bir çocuğun arkadaşının boğazını sıktığı, öğretmenin buna müdahale etmediği anlar yer aldı. Kameralara yansıyan diğer görüntülerde çocukların ağlarken alay edildiği, düşünme köşesi adı verilen alana zorla gönderildiği, bir diğerine ise bağırarak şiddet uygulandığı kaydedildi.

Kreş yetkilileri ise iddiaları reddederken Ail ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

"BAKANLIK OLARAK DAVA SÜRECİNE MÜDAHİL OLDUK"

Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, kreş hakkında inceleme başlatıldığı bildirilirken "Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiştir." denildi.

Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenlerin kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alındığının dile getirildiği açıklamada, "Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.