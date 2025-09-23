Mansur Yavaş'tan ABB operasyonuna ilişkin ilk açıklama!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyada, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konserin harcamaları incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında aralarında eski belediye yöneticilerinin de yer aldığı 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"Bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili ilk değerlendirmesini gazeteci Ünsal Ünlü'ye yaptı. Yavaş, "Biz bu döneme (2021-2024) ilişkin kendi incelememizi yaptık daha önce. Buna ilişkin sorular geldiğinde. Kaldı ki mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı burada. Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak falan gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar" dedi.

Yavaş'ın bir saat içinde kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.