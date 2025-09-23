İstanbul'da tsunami tatbikatı: Sirenler çaldı, okuldan çıktılar

Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Ana sayfaHaberler Eğitim

İstanbul'da tsunami tatbikatı: Sirenler çaldı, okuldan çıktılar

İstanbul Tuzla'da bir ilk okulda tsunami tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği siren sesiyle yere çöken çocuklar, daha sonra güvenli alana geçti. İstanbul AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, olası tsunamide yapılması gerekenleri anlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 15:13, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 16:31
Yazdır

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Tuzla'daki bir ilkokulda tsunami tatbikatı yapıldı.

Tatbikat, Tuzla'daki Deniz Harp Okulu Yerleşkesi'nde bulunan Barbaros İlkokulu'nda gerçekleşti.

Siren sesiyle çök, kapan ve tutun tatbikatı yapan çocuklar, daha sonra öğretmenleriyle okulun bahçesine çıktı.

Tsunami uyarısı yapılan anons ve siren sesinin duyulması üzerine öğrenciler ve öğretmenler, belirlenen güvenli alana geçti.

57 SANİYEDE OKULU BOŞALTTILAR

İstanbul AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, tatbikatın ardından toplanma alanında yaptığı konuşmada, öğrencilerin 57 saniyede okulu boşalttıklarını, tsunami anonsu üzerine de bir kilometrelik mesafeyi 10 dakikada geçip güvenli alana geldiklerini söyledi.

Özener, "Marmara'da olası bir depremin ardından tsunami olsa dahi dalga yükseklikleri buraya kadar gelmeyecek. Şu anda güvenli alandasınız." dedi.

TSUNAMİ ANINDA NE YAPMAK GEREKİYOR?

Bölgede olası bir depreminden sonra Marmara Denizi'nde tsunami riski olduğunu belirten Özener, şunları anlattı:

"Tarih boyunca oldu. Marmara'da 2 ile 6 metre yüksekliğinde, hatta bazen surları aştığıyla ilgili kayıtlar da bulunmakta. Şunu bilmemiz lazım, Marmara'da bir deprem olduktan sonra sahile yakın yerde yaşıyorsanız yapmanız gereken tek şey kıyıya gidip denizin çekildiğini izlemek değil, mümkün olan en kısa sürede denizden uzaklaşmak.

Kıyıya dik bir şekilde yüksek alanlara çıkıp güvende olabileceğimiz alanlarda bulunmamız gerekiyor. Dolayısıyla tsunami mesajı gelsin, gelmesin, tsunami sireni, anonsu yapılsın, yapılmasın, sizler lütfen güvenli alanlara doğru hızla tahliye olun."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber