İstanbul'da tsunami tatbikatı: Sirenler çaldı, okuldan çıktılar

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Tuzla'daki bir ilkokulda tsunami tatbikatı yapıldı.

Tatbikat, Tuzla'daki Deniz Harp Okulu Yerleşkesi'nde bulunan Barbaros İlkokulu'nda gerçekleşti.

Siren sesiyle çök, kapan ve tutun tatbikatı yapan çocuklar, daha sonra öğretmenleriyle okulun bahçesine çıktı.

Tsunami uyarısı yapılan anons ve siren sesinin duyulması üzerine öğrenciler ve öğretmenler, belirlenen güvenli alana geçti.

57 SANİYEDE OKULU BOŞALTTILAR

İstanbul AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, tatbikatın ardından toplanma alanında yaptığı konuşmada, öğrencilerin 57 saniyede okulu boşalttıklarını, tsunami anonsu üzerine de bir kilometrelik mesafeyi 10 dakikada geçip güvenli alana geldiklerini söyledi.

Özener, "Marmara'da olası bir depremin ardından tsunami olsa dahi dalga yükseklikleri buraya kadar gelmeyecek. Şu anda güvenli alandasınız." dedi.

TSUNAMİ ANINDA NE YAPMAK GEREKİYOR?

Bölgede olası bir depreminden sonra Marmara Denizi'nde tsunami riski olduğunu belirten Özener, şunları anlattı:

"Tarih boyunca oldu. Marmara'da 2 ile 6 metre yüksekliğinde, hatta bazen surları aştığıyla ilgili kayıtlar da bulunmakta. Şunu bilmemiz lazım, Marmara'da bir deprem olduktan sonra sahile yakın yerde yaşıyorsanız yapmanız gereken tek şey kıyıya gidip denizin çekildiğini izlemek değil, mümkün olan en kısa sürede denizden uzaklaşmak.

Kıyıya dik bir şekilde yüksek alanlara çıkıp güvende olabileceğimiz alanlarda bulunmamız gerekiyor. Dolayısıyla tsunami mesajı gelsin, gelmesin, tsunami sireni, anonsu yapılsın, yapılmasın, sizler lütfen güvenli alanlara doğru hızla tahliye olun."



