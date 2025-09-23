'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Soğuk Savaş' isimli sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriğinde, 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine re'sen soruşturma başlattı. Programı sunan Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz yürütülen soruşturmada gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından Soydemir ve Akgündüz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliiği'ne sevk edildi. Soydemir ve Akgündüz hakimlikçe 'Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.