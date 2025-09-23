Bakan Bayraktar, enerji ve finans sektörünün temsilcileriyle görüştü

Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Bayraktar, enerji ve finans sektörünün temsilcileriyle görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta enerji ve finans sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Haber Giriş : 23 Eylül 2025 15:21, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 15:22
Yazdır
Bakan Bayraktar, enerji ve finans sektörünün temsilcileriyle görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Türk heyeti, genel kurul çalışmalarının yanı sıra muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplantılarda eşlik eden Bakan Bayraktar, enerji ve madencilik başlıklarında temaslarda bulunuyor.

Bayraktar, Türk-Amerikan İş Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında yer aldı.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantıda da hazır bulunan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın dört bir yanında adaletin, barışın ve hakkın savunucusu olmaya devam edeceğini güçlü bir şekilde ifade ettiğini aktardı.

Bayraktar, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zulme karşı adaletin, umutsuzluklara karşı barışın, çıkar hesaplarına karşı insanlığın sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şeffaf ve öngörülebilir enerji piyasası hedefi

Bakan Bayraktar, Dünya Bankasının Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Anna Bjerde ile görüşmesinde, Türkiye'nin enerji dönüşüm süreci ve bu alandaki yatırım ihtiyaçlarının ele alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yenilenebilir enerji, elektrik iletim ve dağıtım altyapısı, nükleer, doğal gaz ve kritik mineraller konularında işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Küresel enerji piyasanın önde gelen enerji şirketleriyle de temaslarda bulunan Bayraktar, enerji şirketi Hartree'nin üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, "Bu ayın başında Milano'da imzaladığımız LNG tedarik anlaşmasının ardından, mevcut işbirliğimizi değerlendirdik. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak daha uzun vadeli yeni iş birliği imkanlarını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

İki hafta önce İtalya'da gerçekleştirilen Gastech 2025 etkinliği kapsamında BOTAŞ ile Hartree arasında 600 milyon metreküplük orta vadeli bir LNG anlaşması imzalanmıştı.

Chevron Eurasia Başkanı Derek Magness ile de bir araya gelen Bayraktar, LNG ticareti ile hidrokarbon arama ve üretimi başta olmak üzere, Türkiye'de ve farklı coğrafyalarda olası iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber