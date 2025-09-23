Hastalardan bıçak parası isteyen eski tabip odası başkanı adliyede
Aydın Tabip Odası'nın eski Başkanı ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevine devam eden ve hastalardan bıçak parası istediği iddia edilen Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K. adliyeye sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 15:35, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 15:36
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Aydın Tabip Odası eski Başkanı Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri hastalardan bıçak parası istenildiği iddiası üzerine yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor ve sekreteri Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan doktor O.N.A. adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.