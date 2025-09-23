Tarsus'ta cezaevi ring aracı devrildi: 5'i mahkum 12 yaralı

Kazada 5'i mahkum olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BP 8114 plakalı cezaevi ring aracı, Tarsus'a bağlı Alifakı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net