Haberler Spor

Sadettin Saran'dan, Mert Hakan ve İrfan Can açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanması ve İrfan Can Eğribayat'ın Kasımpaşa maçı sonrası başkanlık seçimi hakkında yaptığı açıklamayla ilgili, "İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan ise kazanmaktır. Ben hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem" dedi.

İhlas Haber Ajansı
23 Eylül 2025 15:41, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 15:47
Yazdır
Sadettin Saran'dan, Mert Hakan ve İrfan Can açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı Sadettin Saran, teknik ekip ve futbolcularla tanışmak için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saran, 22 sene sonra tekrar tesislere ayak bastığını belirterek, "Burada çok geceler geçirdim, burada kaldım. Gelirken bir heyecan oldu. Güzel bir heyecan yaşıyorum. Hala da devam ediyor. İnşallah güzel günler yaşayacağız hep beraber" cümlelerine yer verdi.

Mert Hakan Yandaş açıklaması

Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın genel kurulda oy kullanmasıyla ilgili gelen soruya da Saran, "O konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Konuya çok vakıf değilim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem"

27 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın, Kasımpaşa maçı sonrası başkanlık seçimiyle ilgili yapmış olduğu açıklamaya da değinen Sadettin Saran, "İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan ise kazanmaktır. O da kendince bir şeyler söylemiş. Ben hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem. Kötü niyetle değil. O da sağdan, soldan maalesef duyuyor. Şu an bir belirsizlik var. Çok negatif konuşan var maalesef. O da bir şeyler söylemiş. Umarım benimle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünmeye başlar. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetmek için niyetim yok. İnşallah hep beraber hem eğlenerek, hem keyif alarak şampiyon olacağız" diye konuştu.

"Beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz"

Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı olarak taraftara da seslenen Saran, şunları kaydetti:

"Günlerdir seçim sürecinde aynı şeyi söyledim. Eski sporcu olarak, inanarak, laf olsun diye söylemediğim bir şey; 'Beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz.' Bu sadece takım içinde değil, taraftar desteği olmadan da şampiyon olamayız. Eski başkanlarımızla beraber inşallah bu kupayı kaldıracağız. Taraftarın desteği de olmadan bu yapılamaz. Yarın hem Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacağız hem de Hırvatistan'dan takımımız galibiyetle dönecek. Sene sonuna kadar kutlamadan, bayram yapmadan gecemiz gündüzümüz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olacak."

"Ali Bey, Fenerbahçe için çok şey yaptı. Biz daha iyisini yapacağız"

Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy sayımının bitmesiyle birlikte eski başkan Ali Koç'un kendisini tebrik edip birlikte kürsüye çıkmalarıyla alakalı da konuşan Saran, "Önemli olan oydu. İnşallah bu hep böyle devam eder. Ali Bey ve Aziz Bey ile aynı kupayı kazanırız. Yarın kupayı kazanmamız durumunda Ali Bey orada olursa kupayı benim değil onun kaldırması gerekiyor. Kendisi orada yoksa ise Sertaç Bey'in kaldırması gerekiyor. İçeride aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Ali Bey başkandı. Fenerbahçe için çok şey yaptı. Biz daha iyisini yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Sadettin Saran, mazbata töreninin ise 26 Eylül Cuma günü saat 18.00'de yapılacağını sözlerine ekledi.

