Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, Avrupa'daki gelişmelerin aksine Türkiye'de çalışma saatlerinin kısaltılmasının yakın gelecekte gündemde olmadığını belirtti.

Türkiye'de haftalık yasal çalışma süresinin 45 saat olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, konunun ekonomik sürdürülebilirlik açısından hassasiyet taşıdığını vurguladı.

Son dönemde gündeme gelen "çalışma süreleri kısalacak mı?" sorusu, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle bazı Avrupa ülkelerinde haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili adımların ardından Türkiye'de de benzer bir düzenleme olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin soruları yanıtladı. Çalışma saatlerinin azaltılmasının çok boyutlu bir mesele olduğuna dikkat çeken Işıkhan, ekonomik sürdürülebilirliğe vurgu yaptı.

Mesai Süreleri Kısalmayacak

Özellikle ekonomik ve mali sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin mevcut ekonomik büyüme ve istihdam hedefleri doğrultusunda, kısa vadede mesai sürelerinin kısaltılmasının düşünülmediği açıklandı.

Üretim ve istihdam artışı öncelikli

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin ekonomik önceliklerini net bir şekilde ortaya koydu. Işıkhan, "Yaklaşık 2030 yılına kadar daha çok üretmeye, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var" diyerek, üretim ve istihdamın artırılmasının bakanlık için öncelikli olduğunu ifade etti.

Bu açıklama, Avrupa'daki bazı ülkelerdeki uygulamaların Türkiye için henüz geçerli olmadığını kesinleştirdi.