Antalya merkezli 'dublörlü' dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Antalya merkezli 'dublörlü' dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yaşlı bir kişinin yaklaşık 730 milyon liralık mal varlığını ele geçirmek için dublör kullanarak sahte sağlık raporu ve vekalet çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 16:30, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 17:15
Yazdır
Antalya merkezli 'dublörlü' dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da noterde, bir kişi adına sahte vekalet düzenlenmiş olabileceği bilgisinin elde edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Araştırmada, İzmir'de ikamet eden 96 yaşındaki herhangi bir mirasçısı bulunmayan R.Ö'nün mal varlığının tamamının ele geçirilmesi için organize çalışma olduğu tespit edildi.

R.Ö'nün kişisel bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik oluşturulan şüphelilerin, mağdurun GSM hattının operatörünü değiştirip e-devlet şifresine ulaştıkları belirlendi.

Antalya'da hastanede memur olarak görev yapan bir kişiyle işbirliği yapan zanlıların, yaşlı adama benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanarak sahte sağlık raporu aldıkları anlaşıldı.

Dublörün evine gönderilen bir noter çalışanının 3. şahıs adına vekalet çıkardığı tespit edildi.

İlk etapta R.Ö'nün İstanbul'daki değeri yaklaşık 50 milyon lira olan bir gayrimenkulü için tapu müdürlüğüne başvuran şüphelilerin, yaşlı adamın yaklaşık 730 milyon lirayı bulan tüm mal varlığını ele geçirmeyi planladığı tespit edildi.

- "Yeni Joker" operasyonuyla yakalandılar

Yapılan tespitler üzerine Antalya, İzmir ile İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen ve "Yeni Joker" adı verilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, şarjör, 16 fişek, bir miktar narkotik madde, 18 cep telefonu, 14 SIM kart, dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber