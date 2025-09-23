Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu üzerinden hakaret ve iftira içeren sözler sarf ettiğini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 16:45, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 16:58
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, suç duyurusuna ilişkin İstanbul Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özel'in Bayrampaşa Belediyesine yapılan yolsuzluk operasyonu nedeniyle geçen hafta mesnetsiz ve asılsız iftira niteliğinde sözler sarf ettiğini ifade etti.

Özel'in, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarından birinin CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanına "Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim" dediği iddiasında bulunduğunu hatırlatan Birdal, bu sözlerin basın yoluyla hakaret ve iftira niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Birdal, "Açıkça ifade ediyoruz ki bu iddia, tamamen gerçek dışıdır, hiçbir somut dayanağı olmadığı gibi bu beyan, siyasi bir manipülasyondan ibarettir. İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir, Özgür Özel'i vakit kaybetmeden bu beyanıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti fakat atılan iftiranın üzerinden 6 gün geçmesine rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hiçbir girişimde bulunmamıştır." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları olarak siyaseti iftira ve kara propaganda üzerine inşa etmeye çalışan anlayışa karşı susmayacaklarını söyleyen Birdal, şunları kaydetti:

"Bugün burada il başkan yardımcılarımız ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gelerek Özgür Özel hakkında, asılsız ve mesnetsiz iftiralarından dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca, bu iftira ve hakaretten dolayı her bir il başkan yardımcımızın manevi şahsiyetleri zarar gördüğünden temsili olarak kendisine '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açılacaktır. Milletimiz müsterih olsun, biz her zaman olduğu gibi siyasetimizi milletimizin değerleri, hizmet ve eser siyaseti üzerine kurmaya devam edeceğiz."

