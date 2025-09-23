600 bin TL için 'Kardeş' öldüren şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

600 bin TL için 'Kardeş' öldüren şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Adana'da motosikletli saldırganların hedefi olan kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada ayrıntılar ortaya çıktı. Katil, Edirne'nin İpsala ilçesinden kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanırken, 600 TL alacağı olan şahsın kardeşini sözde korkutmak isterken öldürdüğü ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 17:27, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 17:27
Yazdır
600 bin TL için 'Kardeş' öldüren şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Olay, 16 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.D. (32), bir süre önce F.O.'ya 600 bin TL borç para verdi. Alacağını tahsil edemeyen E.D., F.O.'nun kardeşi Sedat Oyunlu'yu (32) iş yerinin önünde gördü. Bunun üzerine şüpheli E.D. motosikletten inmeden tabancayla Oyunlu'ya ateş açtı. Ardından E.D, Y.E.T.'nin (19) kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtı. Sırtından yaralanan Oyunlu, kaldırıldığı hastanede öldü.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğün Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde şüphelilerin saklandığı belirlenen adrese baskın yapan polis evde olayda kullanılan tabancayı ele geçir, şüpheliler bulunamadı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, E.D. ile motosiklet sürücüsü Y.E.T.'nin kaçış güzergahını tespit etti. E.D.'nin karayoluyla Edirne'ye gittiği, Y.E.T.'nin ise otobüsle Antalya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlendi. Y.E.T, Adana-Mersin otoyolunda yakalandı. Cinayet ekipleri, E.D.'nin Yunanistan'a kaçabileceği bilgileri üzerine harekete geçti. Şüpheli İpsala'dan kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı.

"Korkutmak İstedim"

Adana'ya getirilen şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Paramı alabilmek için korkutmak istedim. Amacım yaralamak ya da öldürmek değildi" diyerek kendini savundu. Diğer şüpheli Y.E.T. ise, "Eylemden haberim yoktu" dedi.

İfade İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber