TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bazı basın organlarında yer alan "TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Habere konu haciz işlemleriyle Kurumumuzun herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, 7 Ocak 2025'te bir firma ile imzalanan peşin satış sözleşmeleri kapsamında buğday bedelinin eksiksiz ödendiği hatırlatıldı. Ancak firmanın bankalara ve çeşitli şirketlere olan borçları nedeniyle, bu firmanın TMO'dan olan buğday alacağına Mardin ve Şanlıurfa İcra Müdürlüklerince haciz uygulandığı kaydedildi.

TMO, "Dolayısıyla haciz işlemleri Kurumumuza ait stoklara değil, yalnızca ilgili firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yöneliktir. Kurumumuz süreci titizlikle takip etmekte ve tüm yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmektedir" ifadelerine yer verdi.