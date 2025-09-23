YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 8. No.lu Şubesi banka maaş promosyon anlaşmalarında bütün kamuya örnek teşkil edecek bir anlaşmaya kapı araladı. Yetkili sendika olarak Yıldız Teknik Üniversitesi'nin promosyon komisyonunda bulunan sendika yöneticileri, en iyi teklif veren bankayla nakit promosyon ya da 400 bin TL faizsiz kredi şeklinde çalışana tercih sunulan bir karara imza attı.

Promosyon komisyon kararına göre, promosyon talep etmeyen çalışanlara, banka 12 ay vadeli 400 bin TL faizsiz kredi verecek. Bankanın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde ise banka toplam promosyon bedelinin %10'u kadar cezai şart ödeyecek. Kurumla ilişiği kesilen personelden promosyon tutarının iadesi istenemeyecek.

Çalışanın tercihleri doğrultusunda ihtiyaçlarını gözeten ve bütün kurum çalışanlarının en yüksek menfaatini hedef tutan bu duyarlı ve yenilikçi yaklaşım kamudaki diğer anlaşmalara da örnek olmalı.

Özellikle promosyon tekliflerinin düşük kaldığı ve ücretli çalışanların banka kredilerine erişiminin zorlaştırıldığı günümüz şartlarında bu türden anlaşmaların ve yenilikçi çözümlerin kamu görevlilerinin lehine sonuçlar üreteceğine kuşku yok.