Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri, kendilerine sınıf verilmediği için derslerini akademisyenler nezaretinde bahçede işliyor.

Haber Giriş : 23 Eylül 2025 18:06, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 18:42
Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini tercih eden birinci sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerine sınıf verilmediği için akademisyenlerle beraber derslerini fakültenin bahçesinde işlemek zorunda kaldı. Öğrenciler okula başladıkları ilk haftada mağdur olurken, Harran Üniversitesini tercih ettikleri için ise pişman oldukları öğrenildi.

Yaşanan bu sorunun çözülmesini isteyen akademisyenler ve öğrenciler, sınıf eksikliğinin bir an önce giderilmesini talep ediyor.

Duruma tepki gösteren Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. İbrahim Halil Yaşar, "İletişime giriş dersini sınıf olmadan yapamadık. Öğleden sonra yine sistemde tanımlanmış olan Ebru hocanın senaryo dersi vardı. Senaryo dersi için normalde kimsenin kullanmadığı atıl durumda olan, yıllardır boş olan yeri de kabul ettik. Ancak hocamız o sınıfa ders işlemeye gittiğinde kapının kilitli olduğunu gördü. Biz dersi işlemek için buradaki iktisat fakültesinin sekreterinden anahtarı istediğimizde iktisat fakültesinin dekanı Zeynep Hanım, anahtarı vermeyi reddetti. Burada ders işlenmesine müsaade etmiyor. Kamusal alan, öğrencilerin hakkıdır. Bu kurum, buradaki hocalar, devletimizin bize vermiş olduğu maaş bunların hepsi öğrencilerimiz içindir. Bizim burada bulunmamızın temel gayesi öğrencilerin varlığıdır. Eğer öğrenciler olmazsa bizim de burada bulunmamızın hiçbir ehemmiyeti yok. Devletimizin bize maaş vermesinin de hiçbir anlamı bulunmaz. Biz de bundan ötürü hocalarımızla birlikte çıkık anahtarı talep ettik, anahtarı vermeyeceklerini söylediler. Biz bir fakülteyiz, dekan hocamızda burada, dekan hocamız diğer tüm dekan hocalarımızla eşittir. Güzel sanatlar fakültesinin dekanı YÖK'ün belirlemiş olduğu 2547 sayılı mevzuata ilgili akademik teşkilat yönetmeliğine göre Harran Üniversitesi'ndeki ve diğer üniversitelerdeki her bir dekan hangi statüdeyse bizim dekanımız da aynı statüdedir. Bu bina, güzel sanatlar fakültesi, iktisat ve idari bilimler fakültesi ve turizm fakültesi olmak üzere 3 tane fakülteye tahsis edilmesine rağmen biz kendi binamızda herhangi bir anahtarı alıp bir sınıfın kapısını açıp öğrencilerimize eğitim veremiyoruz. Geçen hafta başlamış olmamız gerekiyordu biz bunu gördük ve öğrencilere yansımaması açısından çok mücadele ettik ama sizlerin de burada gördüğünüz gibi mecburen ilk dersimizi bahçede işlemek durumunda kaldık. Umut ediyorum ki bir sonraki dersimizi iktisat fakültesinin kıymetli öğrenceleri gibi, turizm fakültesinin kıymetli öğrencileri gibi güzel sanatlar fakültesinin bence çok kıymetli olan öğrencileri de rahat bir ortamda, sıralarında oturarak derslerini işleyebilirler. Maalesef bugün burada ilk dersimizi yapmak zorunda kalıyoruz. Mühendislik fakültesi, merkezi sınıf ve burası olmak üzere 3 farklı alana yayılmış durumdayız. Kampüsün her yerine hocalarımız ve öğrencilerimiz yetişmeye çalışıyor. Diğer fakültelerin öğrencileri de gayet konforlu bir şekilde kendi kantinlerinde, kendi sosyal alanlarında arkadaşlarıyla oturup molalarını geçirip tekrar sınıflarına geçip derslerini işliyorlar. Maalesef bizim fakültenin öğrencilerine bu reva görülüyor. Biz de diğer fakülteler gibi derslerimizi sınıflarda işlemek isterdik ama dersimizi maalesef bahçede işlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

