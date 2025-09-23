Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini bıçakla öldürdü

Olay, Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ö. (28), iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi B.Ö.'nün, evinin önünde beklediğini görünce sevgilisi Emre Laçinkaya'ya haber verdi. Laçinkaya ile B.Ö. arasında apartman garajında tartışma çıktı. B.Ö., kavgaya dönen olayda Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Laçinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, cesedi ise Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. B.Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 6 farklı suç kaydığı olduğu belirtilen şüphelinin sorgusu sürüyor.