Yasa dışı bahis şebekesi çökertildi: 2 tutuklama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Yuva Mahallesi'ndeki bir ikamete "yasa dışı bahis" operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, bahis sitelerine entegre panel sistemiyle çalıştığı belirlenen ve "dış finans evi" olarak tabir edilen bir yapı tespit edildi. Bu tür finans evlerinde "yasa dışı bahis" oynayan kişilere müşteri hizmetleri gibi yönlendirme yapıldığı, para transferleri ve bahis hesaplarıyla ilgili işlemlerin organize edildiği öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 35 dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden A.V. ve S.U. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sanal devriyeler aracılığıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.