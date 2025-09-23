Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından Guterres ile görüştü.

BM Genel Merkezindeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurul'una ilişkin hazırlanan defteri de imzaladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.