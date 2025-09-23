Görev yaptığı okula bu kez tabut içerisinde getirildi
Bartın'da bir okulda hizmetli olarak görev yapan Murat Bülbül vefat etti. Merhum için görev yaptığı okulda cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 22:50, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 23:24
Bartın Cumhuriyet Ortaokulu'nda hizmetli olarak görev yapan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Murat Bülbül için bugün Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, CHP Bartın İl Başkanı İsmail Cem Akyol, Bartın Belediye Meclis Üyesi Selim Karakaş, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.
Törenin ardından Bülbül'ün naaşı Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Merhum Murat Bülbül'ün cenazesi yarın defnedilecek.