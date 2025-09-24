Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/12/2005 tarihli ve 26022 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"m) Genel Müdürlük: Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Müdür, muhasebe müdürü.

2) Müdür yardımcısı.

b) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis.

c) Araştırma, planlama ve eğitim hizmetleri grubu;

1) Uzman, hukuk uzmanı, araştırmacı, müze araştırmacısı.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Sayman.

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, güvenlik görevlisi, memur, muhasebeci, mal sorumlusu, arşiv memuru, hesap sorumlusu, mutemet, redaktör, santral operatörü/memuru, sekreter, şoför, veznedar, ambar memuru, telefon santral operatörü, matbaacı, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıt katibi.

d) Destek hizmetleri grubu;

1) Mehteran/müzisyen, terzi, aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, boyacı/badanacı, çocuk bakıcısı, garson, hademe, hasta bakıcı, hizmetli, kaloriferci, kuaför, kunduracı, kuru temizlemeci, resepsiyoncu, teknisyen yardımcısı, hayvan bakıcısı, bakıcı anne, itfaiyeci.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Arkeolog, avukat, bilgisayar programcısı, biyolog, desinatör, diş tabibi, diyetisyen, ebe, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, fotoğrafçı, grafiker, hemşire, imam/gassal, istatistikçi, kameraman, kaptan, kartograf, kimyager, kütüphaneci, laborant, marangoz, matematikçi, mimar, mühendis, mütercim, odyolog/odyometrist, öğretmen, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, tekniker, teknik ressam, teknisyen, tercüman, tıbbi sekreter, veteriner hekim, dekoratör, sanat tarihçisi, çocuk gelişimcisi, sağlık memuru, programcı, restoratör, çocuk eğitimcisi, şehir plancısı, çocuk gelişimcisi ve eğitimcisi, röntgen teknisyeni, sağlık idarecisi, ekonometrist, ekonomist, çocuk gelişim ve eğitim uzmanı."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6- Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak.

b) İlan edilen kadrolar için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürenin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması.

c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Müdür kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak.

2) Asgari sekiz yıl hizmet süresi bulunmak.

3) Müdür yardımcısı, uzman, hukuk uzmanı, müze araştırmacısı, araştırmacı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl; sayman, en az dört yıllık yükseköğretim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin arkeolog, avukat, biyolog, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, istatistikçi, kimyager, kütüphaneci, laborant, matematikçi, mimar, mühendis, mütercim, odyolog/odyometrist, öğretmen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, tercüman, veteriner hekim, sanat tarihçisi, çocuk gelişimcisi, restoratör, çocuk eğitimcisi, şehir plancısı, çocuk gelişimcisi ve eğitimcisi, sağlık idarecisi, ekonometrist, ekonomist, çocuk gelişim ve eğitim uzmanı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl görev yapmış olmak.

b) Müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak.

2) Asgari sekiz yıl hizmet süresi bulunmak.

3) Sayman, en az dört yıllık yükseköğretim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin arkeolog, avukat, biyolog, diş tabibi, diyetisyen, ebe, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, istatistikçi, kimyager, kütüphaneci, laborant, matematikçi, mimar, mühendis, mütercim, odyolog/odyometrist, öğretmen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, tercüman, veteriner hekim, sanat tarihçisi, çocuk gelişimcisi, restoratör, çocuk eğitimcisi, şehir plancısı, çocuk gelişimcisi ve eğitimcisi, sağlık idarecisi, ekonometrist, ekonomist, çocuk gelişim ve eğitim uzmanı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl; desinatör, fotoğrafçı, grafiker, hemşire, imam/gassal, kameraman, kaptan, kartograf, marangoz, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, tekniker, teknik ressam, teknisyen, tıbbi sekreter, dekoratör, sağlık memuru, programcı, röntgen teknisyeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, güvenlik görevlisi, memur, muhasebeci, mal sorumlusu, arşiv memuru, hesap sorumlusu, mutemet, redaktör, santral operatörü/memuru, sekreter, şoför, veznedar, ambar memuru, telefon santral operatörü, matbaacı, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıt katibi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az altı yıl görev yapmış olmak.

c) Muhasebe müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak.

2) Asgari sekiz yıl hizmet süresi bulunmak.

3) Uzman, hukuk uzmanı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl görev yapmış olmak.

ç) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak.

2) Asgari sekiz yıl hizmet süresi bulunmak.

3) Mühendis kadrosunda en az beş yıl görev yapmış olmak.

d) Uzman ve müze araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Uzman kadrosu için fakülte veya en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak; müze araştırmacısı kadrosu için sanat tarihi, tarih, dünya tarihi, eski çağ tarihi, genel Türk tarihi, orta çağ tarihi, Türk memleketleri tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, yakın çağ tarihi, yeni çağ tarihi, Türk halk bilimi, antropoloji, hititoloji, etnoloji, sümeroloji, filoloji, arkeoloji, klasik arkeoloji, tarih öncesi arkeolojisi, prehistorya, protohistorya ve ön asya arkeolojisi, protohistorya, arkeoloji ve sanat tarihi, Türk-İslam arkeolojisi, arkeoloji ve etnoloji, müzecilik, müzecilik ve eski eserleri koruma, iletişim, iletişim bilimleri, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler lisans bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulunca bu bölümlere eş değer kabul edilen bölümlerden birinden mezun olmak.

2) Asgari beş yıl hizmet süresi bulunmak.

3) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, güvenlik görevlisi, memur, muhasebeci, mal sorumlusu, arşiv memuru, hesap sorumlusu, mutemet, redaktör, santral operatörü/memuru, sekreter, şoför, veznedar, ambar memuru, telefon santral operatörü, matbaacı, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıt katibi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl görev yapmış olmak.

e) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak.

2) Asgari sekiz yıl hizmet süresi bulunmak.

3) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, güvenlik görevlisi, memur, muhasebeci, mal sorumlusu, arşiv memuru, hesap sorumlusu, mutemet, redaktör, santral operatörü/memuru, sekreter, şoför, veznedar, ambar memuru, telefon santral operatörü, matbaacı, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıt katibi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl görev yapmış olmak.

4) 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde muhasebe yetkilisi olarak atanacaklar için eğitim süresi hariç öngörülen şartları taşımak.

f) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, muhasebeci, mutemet, redaktör, sekreter, şoför, veznedar, ambar memuru, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim mezunu olmak.

2) Asgari dört yıl hizmet süresi bulunmak.

3) Mehteran/müzisyen, terzi, aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, boyacı/badanacı, çocuk bakıcısı, garson, hademe, hasta bakıcı, hizmetli, kaloriferci, kuaför, kunduracı, kuru temizlemeci, resepsiyoncu, teknisyen yardımcısı, hayvan bakıcısı, bakıcı anne, itfaiyeci kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl görev yapmış olmak.

4) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmenliği sertifikası sahibi olmayı veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alarak bu hususu resmi olarak belgelemiş olmak.

5) Şoför kadrosu için sınav ilanında belirtilen sürücü belgesine sahip olmak.

6) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Bakanlığa" ibaresi "Genel Müdürlüğe" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Sınav duyurusunda; görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, atama yapılacak birimler ile niteliklerine göre başvuru şartları, sınav konu başlıkları ve diğer hususlara yer verilir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Personel Genel Müdürlüğünce" ibaresi "Bakanlıkça" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Milli Savunma Üniversitesi dışındaki kurumlarla; sınav yapılacak yerler, sınav bedeli ve bu bedelin tahsil usulü, sınava girişte uyulacak kurallar, sınav usulü ve sınavla ilgili diğer hususlar hakkında protokol tanzim edilir."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, kurumun kendi personeli başvurabilir."

"Yazılı sınava ilişkin konu başlıkları duyuruda belirtilir.

Yazılı sınav; Milli Savunma Üniversitesine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Milli Savunma Üniversitesi dışındaki kurumlarla; sınav yapılacak yerler, sınav bedeli ve bu bedelin tahsil usulü, sınava girişte uyulacak kurallar, sınav usulü ve sınavla ilgili diğer hususlar hakkında protokol tanzim edilir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sınav kurulu" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya kurulları" ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav kurulu veya kurulları; Personel Genel Müdürünün bağlı olduğu Bakan yardımcısı onayıyla içlerinden birinin başkan olarak görevlendirileceği toplam beş kişiden oluşur. Sınav kurulları, Genel Müdürlük temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder."

"Kurulun sekretarya hizmetleri, kurumların personel birimleri ile koordine edilerek Genel Müdürlükçe yürütülür."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İtiraz

Madde 17- Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilir. Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazlar, listelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde; görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde dilekçe ile kadro/görev birimleri aracılığıyla Genel Müdürlüğe yapılır. Sınav kurulu; görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazları beş iş günü içinde, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazları ise yirmi gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. Yazılı sınavlarda, itiraz veya mahkeme kararı sonucu hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilir ve iptal edilen sorular değerlendirmeye dahil edilmez. Sözlü sınav sonuçlarına yapılan itirazlar ise sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde kadro/görev birimleri aracılığıyla Genel Müdürlüğe yapılır. İtirazlar, sorumlu sınav kurulu tarafından yirmi gün içinde değerlendirilir ve sonucu ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Sınav belgelerinin saklanması

Madde 17/A- Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavları; kazanarak ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar, dava açanların sınav belgeleri ise mahkeme kararları kesinleşinceye kadar saklanır."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe 22/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Hüküm bulunmayan haller

Madde 22/B- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek Madde 1- Bu Yönetmeliğe tabi unvanlara; diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlardan veya bu unvanlarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlardan, mevzuatta aranan öğrenim şartı ve hizmet süresi gibi şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Diğer personel kanunlarına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarında; ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri unvanla birlikte atanacakları unvan ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır."

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.