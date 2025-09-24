Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Küresel Sumud Filosu'na ses bombalarıyla 'taciz ve saldırı'

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu'na ses bombası ile taciz ve saldırı yapıldığı açıklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 08:20, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 09:19
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu, teknelerin yakınlarında kaynağı belirsiz dronlar görüldüğünü ve kendilerini takip ettiğini açıklamıştı. Son yapılan açıklamada "ALMA teknesinin üzerinde 15'ten fazla drone dolaşıyor. Birkaç saat boyunca alçak irtifada artan drone faaliyeti endişe yaratıyor. Filodaki yolcular uyandırıldı ve can yeleklerini giymeleri istendi. Bazı teknelere havadan barut kokulu bir madde bıraktılar" ifadeleri kullanıldı.

Teknelere dronlu saldırı: Ses bombası atıldı

Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere, gece vakti insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Birçok gemi üzerinde dronlar dolaşırken 5 gemiye bombalı saldırı yapıldı. Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik'in de içinde olduğu gemiye isabet eden ses bombası yelkene zarar verdi. Öte yandan patlamalara ait görüntüler de anbean kaydedildi.

SUMUD FİLOSU DRONE ALARMINDA

Filoda bulunan Ersin Çelik: Bu gece çok sayıda insansız hava aracı teknelerin üzerinde uçmaya başladı. 15-20 arasında drone tespit edildi. Dronelardan barut kokulu maddeler teknelerin güvertesine düştü. Bazı teknelerin üzerinde sabit uçuyorlar. Telsizlere müdahale etmeye başladılar. Frekansları değiştirip müzik dinletiyorlar. Büyük oranda korkutma ve caydırma amaçlı. Barut kokulu maddeleri ekipler inceliyor. Şu an güvendeyiz. Can yeleklerini giydik, güvertedeyiz.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'tan yola çıkan gemiler 17 Eylül'de İtalya'nın Sicilya adası açıklarına ulaşarak buradan yola çıkan diğer gemilerle bir araya geldi.

Halihazırda 6 gemi Sicilya'da, 6 gemi de Yunanistan'ın Değirmenlik (Milos) adasında bulunuyor. Geri kalan 39 gemi ise Girit yönünde ilerliyor.

FİLODAN AÇIKLAMA

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür. Aktivistlerimizden bazıları saldırıların psikolojik olduğunu, Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını sürdürmekte olduğunu ifade etmişlerdir. Gazze'nin ve filomuzun yaşadığı bu zorbalığı sonlandırmak için desteklerinize ihtiyacımız var. Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemedir.

Gazze'yi, tamamen barışçıl ve sivil olan Sumud filosunu yalnız bırakmayınız." denildi.

