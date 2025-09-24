Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Temu ve Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Adem Soytekin: Susmam için bana milletvekilliği teklif ettiler

İBB odaklı 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında tutuklanan ASOY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin, savcılığa 200'den fazla belgeyi teslim ettiğini duyurdu. Soytekin, konuşmaması için "milletvekilliği de dahil olmak üzere tarafıma çeşitli vaatlerde bulunuldu" dedi.

İstanbul başsavcılığının 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmaya operasyonlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üst düzey İBB yöneticileri ve belediye başkanları dahil çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

ASOY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin de 17-26 Haziran ve 2 Temmuz'da 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade vererek adli kontrolle (konutu terk etmeme) tahliye edilmişti.

Soytekin, 'devletinin yanında olduğunu' belirterek 200'den fazla belgeyi savcılığa teslim ettiğini söyledi. Soytekin'in açıklaması şöyle:

- Milletvekilliği de dahil olmak üzere tarafıma çeşitli vaatlerde bulunuldu

"19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındım ve çıkarıldığım mahkemece tutuklandım. Gözaltı süresince, aynı bölgenin insanı olmamız nedeniyle tanışıklığım olan, bu sürede de çeşitli işler yaptığım ve yanında olduğum kişiler tarafından hem tehdit edildim hem de kendilerince uyarılarda bulunuldum. Bununla birlikte, milletvekilliği de dahil olmak üzere tarafıma çeşitli vaatlerde bulunuldu.

Ancak ben hiçbir zaman bir grubun veya tarafın yanında yer almadım. Ben yalnızca devletimin tarafında oldum ve devletimin yanında durdum.

Bu sebeple, tutukluluğumun 115'inci gününde, yine devletimin yanında yer alarak, pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteğiyle ifademi verdim.

- 200'ün üzerinde belgeyi Savcılığa verdim

Kamuoyunu yanıltmaya dönük şekilde, ifadelerimin doğruluğunu tartışmaya açan veya 'doğru/yalan' şeklinde sorgulamaya çalışan tüm açıklamalar asılsız ve maksatlıdır. İfade sürecimin hemen ardından 200'ün üzerinde belgeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat teslim ettim. Bu belgeler açıkça ortadayken, ifadelerimin herhangi bir doğrulamaya ihtiyaç duyduğu yönündeki iddialar gerçeği çarpıtma çabasından öteye geçmemektedir. Kimse unutmasın ki; gerçekler belgelerle sabittir."

