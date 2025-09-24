TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 20 Temmuz'da girdiği tatilin ardından 1 Ekim Çarşamba günü yeni yasama yılına başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta Genel Kurul'a hitap etmesi bekleniyor.
Yeni dönemin en önemli başlıklarından biri, "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, toplumun farklı kesimlerini dinleme çalışmalarını tamamladı. Şimdi sıra, Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri görüşme aşamasına geldi.
Silah bırakan teröristlere rehabilitasyon
Süreç kapsamında, silah bırakan teröristlerin rehabilitasyonu ve bu sürece özel yasal düzenleme çıkarılması da gündemde olacak.
Çocuk suçları ve yeni yargı paketleri
Yeni yasama yılında ayrıca, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile tekrar gündeme gelen "suça sürüklenen çocuklar" konusunda yasal düzenlemeler yapılması planlanıyor. Çocuk suçlarına yönelik düzenlemeler, yeni yargı paketleriyle birlikte Meclis'in öncelikli konuları arasında yer alacak.
Erdoğan'dan kritik mesajlar bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açılış konuşmasında terörle mücadele ve yasal düzenlemelerin yanı sıra Gazze'deki soykırımın durdurulması ve ekonomiyle ilgili mesajlar vermesi bekleniyor.ZÜBEYDE YALÇIN