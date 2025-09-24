Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu

İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda, yabancıların Türk vatandaşı olabilmeleri için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütü çökertildi.

Haber Giriş : 24 Eylül 2025 08:40, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 09:08
Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için yasa dışı yollarla gayrimenkul satışı yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 106 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Örgütün elebaşının M.A. isimli kişi olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi." dedi.

Yerlikaya açıklamasında "Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı. Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, bin 240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el kondu." ifadelerine yer verdi.

