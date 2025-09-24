BOTAŞ ile Mercuria arasında LNG tedariki anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar BOTAŞ ile enerji gruplarından Mercuria arasında LNG tedarik anlaşması imzalandığını açıkladı.

Bayraktar sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray görüşmesinde gündeme gelecek konulardan biri olacak doğal gaz ticaretinde önemli bir adım daha attık. Milli şirketimiz BOTAŞ ile dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria arasında 20 yıla yayılan uzun dönemli LNG tedarik anlaşmasını New York'ta imza altına aldık. 2026 itibarıyla başlayacak teslimatlar kapsamında yıllık yaklaşık 4 milyar metreküp, toplamda ise yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNG'yi hem ABD'deki yükleme terminallerinden hem de Türkiye, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki gazlaştırma tesislerinden teslim alacağız. BOTAŞ'ın küresel LNG ticaretindeki etkinliğini artıran bu anlaşma aynı zamanda ülkemizin uzun vadeli arz güvenliği, fiyat istikrarı ve kaynak çeşitliliği vizyonunu da destekleyecektir. Anlaşmanın ülkemize ve tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.