Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Temu ve Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Depremin simgesi Ebrar Sitesi'nde yeni hayat başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin simge notalarından biri olan Onikişubat ilçesindeki Ebrar Sitesi'nde yeniden hayat başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 09:41, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 09:43
6 Şubat 2023 depremlerinde Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yer alan ve büyük yıkım yaşayan Ebrar Sitesi, devletin yerinde dönüşüm çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Depremlerde sitenin çok sayıda bloğu yıkılmış, yüzlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Yeniden inşa süreci kapsamında 30 blok halinde 678 konut ve 99 iş yeri tamamlandı. Bölgede zemin güçlendirme çalışmaları yapılarak binlerce fore kazık ve betonarme perde duvar sistemi kullanıldı. Yatay mimari tercih edilerek bloklar en fazla 5 katlı olacak şekilde tasarlandı. Tünel kalıp sistemiyle depreme dayanıklı yapılar yükselirken, sosyal alanlar ve çevre düzenlemesi de projeye dahil edildi. İnşaat sürecinde yaklaşık bin işçi ve teknik personel gece gündüz görev aldı. Konutların anahtar teslimleriyle birlikte hak sahipleri yeni dairelerine taşınmaya başladı. Teslimler kademeli olarak sürerken, bazı aileler uzun süre bekledikleri evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Dimdik ayakta duracağız"

Depremzede Mehmet Sümbül, "Benim A blokta annem babam vardı ve ikisi enkazda kalmıştı birinci gün gecesinde babamı, 5. gün sayesinde AFAD yardımı ile annemi çıkartmıştık. Binalar yıkılmış can kayıplarımız da olmuştu. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz var olduğu sürece dimdik ayakta duracağız. Eşyaları yerleştirdik anne ve babam evine geçiyorlar. Onlar şu an köyde gelip oturacaklar" dedi.

"Evimizi yaptı içine de girdik ne mutlu"

Emine Parlak ise "Evimize geldik, devlet ve milletten Allah razı olsun. Sıkıntılar çektik ancak evimize de yerleştik. Depremde 27 yaşındaki bir kızım vefat etti. Ben o gün evde değildim. Evli diğer kızımın yanındaydım. Devletimizden Allah razı olsun. En başta da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Evimizi yaptı içine de girdik ne mutlu. Bu binada oturanlar var insanlar evlerine yerleşiyor" diye konuştu.

