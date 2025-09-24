Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL

Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak günü yüzde 0,5 artışla 5.009 liradan tamamladı. Bugün ise güne yükselişle başlayan altının gramı, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 5.025 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Piyasada çeyrek altın 8.417 lira, cumhuriyet altını ise 33.918 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün 3.791 dolarla rekor seviyeyi test etti. Şu dakikalarda altının ons fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 3.773 dolardan işlem görüyor.

Powell'ın açıklamaları piyasaları etkiliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli açıklamalarda bulundu. Powell, Rhode Island eyaletinin Providence kentinde yaptığı konuşmada, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin kısa süreli olacağını, yüksek ve kalıcı enflasyon risklerini dikkatle yöneteceklerini belirtti.

Analistler, Powell'ın temkinli söylemlerinin para politikasındaki gevşemenin daha geniş bir zamana yayılabileceği beklentisini desteklediğini kaydetti. Öte yandan, dünyanın önde gelen merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi ve jeopolitik riskler de altın fiyatlarını destekliyor.

Yurt içi ve yurt dışı veriler izleniyor

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları takip edilecek. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3.850 dolar seviyesinin direnç, 3.600 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.