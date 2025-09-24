Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Üretimle eğitimi birleştiren okul: Yıllık 2 milyon lira elde ediyorlar

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üretimle eğitimi birleştiren yapısıyla dikkat çekiyor. Kimya, gıda ve otomasyon alanlarında faaliyet gösteren okul, döner sermaye kapsamında yaptığı üretimle, yıllık ortalama 2 milyon lira ciro yapıyor. Öğrenciler, hem mesleki beceri kazanıyor, hem de harçlıklarını kazanıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 10:09, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 10:36
Yunusemre ilçesinde 2008-2009 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya teknolojileri, gıda teknolojileri ve endüstriyel otomasyon alanlarında eğitim veriliyor. Kimya teknolojileri alanında kurulan atölyelerde öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı ve dezenfektan gibi temizlik ürünleri üretiyor. Bu ürünler, sipariş usulüyle başta kamu kurumları olmak üzere birçok tüketiciye ulaştırılıyor. Üreten öğrenciler, bu sayede döner sermaye üzerinden kazanç elde ederken, kamu kaynakları yine kamu kurumlarına dönüyor.

Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Kurban, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya döküp, sahada öğrenme fırsatı bulduğunu belirterek, "Okulumuzun amacı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerimizi akıllı, vatansever, cesaretli, üretken ve sorgulayıcı bireyler olarak yetiştirmektir. Meslek liselerinin temel hedefi, üreten, girişimci, öz güveni yüksek bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz, teorik bilgilerini sahada uygulayarak kazanıyor. Bu anlamda döner sermaye çalışmalarını önemsiyoruz" dedi.

'KATMA DEĞER SAĞLANIYOR'

Üretim faaliyetlerinin kamu kurumlarına doğrudan katkı sağladığını belirten Kurban, "Yüzey temizleyici, sıvı sabun, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı gibi ürünleri üretiyoruz. Bu ürünler, resmi kurumlara gönderiliyor. Böylece kamuya, daha kaliteli ürünler daha uygun fiyata ulaşmış oluyor. Bu sistem sayesinde öğrenciler harçlıklarını kazanıyor, öğretmenlerimiz de ülkeye katma değer sağlıyor" diye konuştu.

Döner sermaye kapsamında elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 20'sinin genel merkeze aktarıldığını, geri kalan kısmın ise okulda üretim yapan öğrenci ve öğretmenler arasında paylaştırıldığını belirten Kurban, sözlerine şöyle devam etti:

"Ortalama yıllık 1,5 ile 2 milyon TL arasında ciro yapıyoruz. Şu an sipariş usulü çalışıyoruz ancak mevcut atölyemiz tüm taleplere yetişmekte zorlanıyor. Yeni atölyemiz tamamlandığında kapasitemizi artırarak Manisa'daki tüm resmi kurumlara hizmet verebileceğiz."

