Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Temu ve Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bolat'tan Temu ve Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka

Son günlerde restorandan para ödemeden kaçanların sayısı artıyor. Türkiye'de sadece son bir haftada dört yerde benzer olaylar yaşandı. Üstelik bu dolandırıcılığın hukuken bir cezası da yok. Kanunda boşluk var.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 10:28, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 10:45
Yazdır
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Kimi türlü yalanlar söyledi, kimi hiçbir şey demeden uzaklaştı.

Gittikleri restoranlarda yiyip içtiler sonra da hesabı ödemeden kaçtılar.

İstanbul, Çanakkale, Bursa ve Bodrum'da peş peşe benzer olaylar yaşandı.

8 BİN LİRALIK HESABI ÖDEMEDEN KAÇTILAR

Çanakkale Bozcaada'da akşam yemeği yiyen iki müşteri, 8 bin liralık hesabı ödemeden kaçtı.

İkili önce işletmeye sahte dekont gösterdi ardından da bankamatikten nakit para çekme bahanesiyle dışarı çıktı.

Ardından da koşarak kayıplara karıştı.

"KREDİ KARTINI ARABADA UNUTTUM"

Bursa'da eşi ve bebeğiyle restorana gelen bir adam, yemek yiyip çayını içti.

Kredi kartını arabada unuttuğunu bahane eden çift restorandan uzaklaştı.

SERPME KAHVALTININ PARASINI ÖDEMEDİLER

İstanbul Kadıköy'de de benzer bir olay yaşandı.

Serpme kahvaltı söyleyen bir çift yemeklerini yedikten sonra hesabı ödemeden gitti.

BODRUM'DA KAVGADA SİLAH ÇEKİLDİ

Son olarak Bodrum'da da bir kafeteryada hesabı ödemeden kaçan üç müşteriyle ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Şüphelilerden biri tartışma sırasında çalışanlara silahla saldırdı.

Olayda yaralanan olmadı, zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

HESAP ÖDEMEDEN KAÇMANIN CEZASI NEDİR?

2004'de değişen Türk Ceza Kanunu ile birlikte hesabı ödemeden kaçmanın eğer yazılı bir kanıtı yoksa kanunda bir karşılığı yok.

Yani hırsızlık sayılmıyor.

Durumu NTV'den Tuana Çiftçi Zengin'e değerlendiren avukat Mustafa Zafer, "Mevcut yasal düzenlemeye göre, TCK'nın ilgili maddesine göre ceza verilmesi olanaklı değil." dedi.

Önceki yasa bugün yürürlükte olsaydı, söz konusu kişilerin 15 günden 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini anlatan Zafer, "Ne kadar hesap geldiyse onun 10 katı kadar adl para cezasına hükmedilebilecekti. Ancak bu durum TCK'da artık yer almıyor." ifadelerini kullandı.

Peki mağdur olan işletmeler hangi hukuki yollara başvurabilir?

Hukukçular, restoran işletmecilerinin söz konusu kişiler hakkında alacak davası ya da icra takibinde bulunma hakkı olduğunu söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber