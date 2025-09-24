Küçük çocukların oyunu ölümle bitti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çocukların oyun amacıyla el frenini indirdiği otomobilin hareket ederek kazaya neden olması sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 11:05, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 11:31
Kahta'ya bağlı Salkımbağ (Alüt) köyünde otomobilde oyun oynayan çocukların el frenini indirmesi sonucu araç hareket etti. Bu sırada otomobilin önünde oynayan küçük Zümra, aracın altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zümra Turan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.