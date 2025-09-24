Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
'48. Madde Krizi'... CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı Mahkemeye Taşınabilir!

CHP tüzüğündeki 48. madde nedeniyle, 21 Eylül'de yapılan 22. Olağanüstü Kurultay'ın kurultay delegelerinin imza sayısı bakımından tüzük hükmünü karşılamadığı gerekçesiyle mahkemeye taşınabileceğini öne sürüldü.

24 Eylül 2025 11:12, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 11:13
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı sonrası parti içinde bir tartışma doğdu: Bazı delegeler, kurultay kararlarının geçerliliğini CHP tüzüğünün 48. maddesine dayandırarak hukuki zemine taşıyabileceğini öne sürdü. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, kurultay için yeterli sayıda delegenin imza vermediği iddiası, parti içinde gerilim yarattı.

CHP Tüzüğündeki 48. Madde Ne Diyor?

CHP tüzüğü 48. maddesinin 5. fıkrası şöyle düzenlenmiş:
"Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güvenoyu ve seçim maddesi konulabilir."

Bu maddeye göre olağanüstü kurultayın gündeme alınabilmesi için, imza veren delegelerin salt çoğunluğu sağlaması gerekiyor.

Tartışmalı Sayılar ve İddialar

Muhalif delegelere göre, 2023'teki kurultayda toplam delege sayısı 1.365 olarak kabul edilmiş. Bu doğrultuda salt çoğunluk sınırı 684 imza olarak belirlenmiş. Ancak 22. Olağanüstü Kurultay talebi için verilen imza sayısı 662 olarak kaydedilmiş; bu durumun, salt çoğunluk kriterini karşılamadığı iddia ediyorlar.

Bazı delegeler, bu eksik sayı ile güvenoyu istemek ve güven oylaması yapmak için delegeden "güvensizlik" oyu talep etmenin, tüzük hükümlerine aykırı olduğunu ve hukukun ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

Yargı Süreci ve İptal Talepleri

Sabah'ın haberine göre, bazı CHP delegeleri olağanüstü kurultayın iptali için hukuki yola başvurmayı planlıyor. Kurultay kararlarının, tüzüğe uygunluk açısından mahkemeye taşınabileceği konuşuluyor.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), daha önce 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali istemini reddetmişti. CHP içinden gelen itirazlar ise bu karara rağmen devam ediyor

