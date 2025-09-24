Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Temu ve Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Bakan Ersoy açıkladı: Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Öğrencilere tuzak! Ödev siteleri çeteleşti
Erdoğan: Gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya verildi
Üniversitede fakülte var bina yok, öğrenci var sınıf yok
YTÜ'de promosyonda yeni model: 400 bin TL faizsiz kredi seçeneği
TMO stoklarına haciz iddiaları yalanlandı
'Soğuk Savaş' programı soruşturmasında 2 tutuklama
Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Tur iptalleri ve cayma hakkının ihlali turizm şirketlerine ceza olarak döndü

Haksız uygulamalar ve yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle tüketici mağduriyetine neden olan turizm işletmelerine yaz döneminde yaklaşık 138,1 milyon lira idari para cezası kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
24 Eylül 2025 11:25
Ekipler, tüketici mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla yaz dönemi boyunca turizm sektörünü yakından takip etti.

Bu dönemde, tatil amaçlı sözleşmeler nedeniyle 32 firma denetlendi. Söz konusu firmalardan 22'si paket tur, 10'u da devre mülk sözleşmeleri nedeniyle denetime tabi tutuldu. Bu kapsamda 11 firma hakkında Bakanlık müfettişlerince düzenlenen 8 soruşturma raporu, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Bakanlık ekiplerince, paket tur sözleşmeleri kapsamında aykırılık tespit edilen 21 firma hakkında yaklaşık 31 milyon lira, devre tatil sözleşmeleri kapsamında aykırılık tespit edilen 9 firma hakkında da yaklaşık 102 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Böylece, 30 firmaya 133 milyon lira ceza kesildi.

- Cayma hakkının kullanılmasına sorun yaşandı

Bu dönemde tatil sözleşmelerine ilişkin tüketici şikayetlerinin, cayma hakkının kullandırılmaması, cayma hakkı kullanılmasına rağmen bedel iadesi yapılmaması veya bedelin kesinti yapılarak iade edilmesi gibi hususlarda yoğunlaştığı görüldü.

Paket tur satın alan tüketiciler de yaptıkları sözleşme fesihlerinde ya da firmalar tarafından yapılan iptallerde tur bedelini yasal süresi içinde alamama, paket turların başlamasına birkaç gün kala katılımcı sayısının yeterli sayıya ulaşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi gibi sorunlar yaşadı.

- Reklam Kurulu yanıltıcı turizm tanıtımlarını inceledi

Reklam Kurulu da sektördeki reklam ve tanıtımları mercek altına alarak turizm sektörüne ilişkin 24 dosyayı inceledi. Bu incelemeler, otel, pansiyon gibi turizm işletmeleri, seyahat acenteleri, aracı hizmet sağlayıcı niteliğindeki çevrim içi platformlar, hava yolu firmaları ve araç kiralama şirketlerinde yoğunlaştı.

Söz konusu dosyaların 21'i yaptırıma tabi tutuldu.

Bu dosyaların 8'i için idari para cezası ve durdurma cezası, 10'u için durdurma cezası, 3'ü için ise erişim engeli kararı uygulandı. Kurulun, turizm sektörüne uyguladığı idari para cezasının tutarı 5 milyon 77 bin 455 liraya ulaştı.

Reklam Kurulu gündemine gelen aykırılıklarda, herhangi bir işletme olmamasına karşın tüketicilere turizm hizmetleri sağlanıyor algısı ile yanıltıcı tanıtımlarda bulunulması, seyahat acentelerinin tanıtımlarında yer alan vaatlerin yerine getirilmemesi, kurasız hac gibi hukuka uygun olmayan faaliyetlere ilişkin yanıltıcı tanıtımlar yapılması öne çıktı.

Böylece, haksız uygulamalar ve yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle tüketici mağduriyetine neden olan turizm işletmelerine yaz döneminde yaklaşık 138,1 milyon lira idari para cezası kesildi.

