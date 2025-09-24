Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
33 yıl aradan sonra 44 yaşında üniversite hayalini gerçekleştirdi

Diyarbakır'da yaşayan Ayten Şakır, ilkokuldayken ailesinin engellemesiyle sona eren eğitimini azimle sürdürüp 44 yaşında üniversiteli oldu.

Şakır'ın eğitim hayatı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1992 yılında ilkokul 4. sınıfta okurken "Okuyup da avukat mı olacak?" diyen ailesinin isteğiyle sona erdi.

18 yaşında evlenen, 2 erkek ve 1 kız çocuğu dünyaya gelen Şakır, okuma hayalini çocuklarının gerçekleştirmesi için çaba gösterdi.

Oğulları avukat olan, kızı ise lise eğitimini sürdüren Şakır, 20 yıl önce yerleştiği Diyarbakır'da eşinin ve çocuklarının da desteğiyle açıktan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı.

Önceleri birçok sektörde çalışarak aile bütçesine katkıda bulunan Şakır, artık eşiyle kurdukları, 15 kişiye de iş imkanı sundukları oto ekspertiz şirketinde çalışıyor.

Yoğun iş yaşamına rağmen üniversite hayalini de gerçekleştirmek isteyen Şakır, hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı puanla Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'ne yerleşti.

Bölüm birincisi olma hedefiyle üniversite öğrenimine heyecanla başlayan Şakır, başarı öyküsünü AA muhabirine anlattı.

- "Okumak en büyük hayalimdi"

Şakır, ilkokula başladığı dönemlerde çevresinde kız çocuklarının pek okutulmadığını belirterek, o süreçte 5 yıl olan ilkokul eğitimini 4. sınıftan itibaren bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Her yıl eğitim öğretim döneminin başladığı eylülde kardeşlerinin kitaplarını ve defterlerini hazırlarken okuyamamanın üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Şakır, "Okumak en büyük hayalimdi. Ne kadar kitap bulsam okurdum." dedi.

"Avukat olamadım ama iki oğlumu avukat yaptım. Onlar aktif şekilde çalışıyor. İlkokul, ortaokul ve liseyi açıktan okudum. Bu yıl YKS'de güzel bir puan alarak üniversiteyi kazandım. Şimdi yeni bir hayata başladım. 33 yıl aradan sonra tekrar kalemimi elime aldım. İçimdeki o hasret bitmiş oldu." diyen Şakır, üniversiteyi kazandığını öğrendiğinde heyecandan sabaha kadar uyuyamadığını belirtti.

Şakır, üniversite öğreniminin başladığını, fakülteye heyecanla geldiğini, yeni arkadaşlarıyla tanıştığını söyledi.

- "Arkadaşlarımın ablası ve annesi gibi oldum"

Üniversitede ders dinlerken çok duygulandığını anlatan Şakır, şunları kaydetti:

"Sınıfa ilk girdiğimde herkes ayağa kalktı, beni öğretmen sandılar. Öğrenci olduğumu söyledim, herkes gülmeye başladı. Şimdi arkadaşlarımın ablası ve annesi gibi oldum. Hemen kaynaştık, kahve içtik. Bugünü hiçbir zaman unutmayacağım. Çocuğum yaşındaki gençlerle aynı sınıfta okumak heyecan verici. Keşke zamanında okuyabilseydim. Ama hiçbir şey için geç değil."

Şakır, istendiğinde başarılamayacak hiçbir şey olmadığını, odaklanıldığında mutlaka başarının geldiğini vurguladı.

Özellikle ev kadınlarına çağrıda bulunan Şakır, "Yaşları kaç olursa olsun okusunlar. Evlilik, çocuk ve iş hayatına rağmen üniversiteye gelebildiysem herkesin yapacağına inanıyorum. 33 yıldan sonra üniversite heyecanı yaşıyorum. Herkese bu mutluluğu yaşamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

