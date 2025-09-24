Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) ve gençlere yönelik sanal istihdam fuarının 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Firmalar ve gençler çevrim içi buluşacak

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kariyerine yön vermek isteyen tüm gençlerimizi NEET ve Gençlere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı'mıza bekliyoruz. Fuarımıza 44 ilden yaklaşık 500 firma katılacak. Gençlerimiz; firma yetkilileriyle doğrudan görüşme yapabilecek, özgeçmişlerini paylaşarak iş başvurusu gerçekleştirebilecek ve çevrim içi seminerlerle çeşitli sektörler hakkında önemli bilgiler edinebilecekler" dedi.

Erişim ve katılım bilgileri

Işıkhan, fuara katılımın 'http://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr' adresinden gerçekleştirilebileceğini belirtti. Bakan, etkinliğin eğitim ve iş gücü arasındaki boşluğu doldurmak ve gençlerin istihdama erişimini kolaylaştırmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.