İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu

Araştırmaya göre Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai i20 ve Fiat Egea, düşük arıza oranları, uygun servis maliyetleri ve yüksek memnuniyet oranlarıyla öne çıktı. Bu modeller uzun vadeli kullanımda da dayanıklılıklarıyla dikkat çekiyor.

Kompakt araçlarda öne çıkan isimler

Türkiye'de daha düşük satış hacmine sahip Seat Arona, Toyota Yaris, Nissan Micra, Citroen C3 Aircross ve Hyundai Bayon ise sorunsuz yapıları ve düşük yakıt tüketimleriyle özellikle şehir içi kullanımda tercih edilen modeller oldu.

"Satış sonrasında da güvenilir hizmet sunuyoruz"

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, sadece satış değil, satış sonrası deneyimin de büyük önem taşıdığını belirterek, "Müşterilerimize ücretsiz 3 ay veya 5 bin kilometre mekanik garanti, 15 aya kadar uzatılmış garanti ve 14 gün/500 kilometre iade imkanı sunuyoruz" dedi.