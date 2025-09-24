Ağaç keserken üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti

51 yaşındaki Hızır Küçük'un motorla kestiği ağaç üzerine devrildi. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sıkıştığı yerden çıkarılan Hızır Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.