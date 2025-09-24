Bir ülke daha Sumud filosunu korumak için savaş gemisi gönderiyor

İspanya, dün gece insansız hava araçlarının hedef aldığı Gazze yardım filosuna destek amacıyla bir donanma gemisi göndereceğini açıkladı.

Bu gelişme, İtalya'nın saldırıya uğrayan teknelerdeki vatandaşlarını korumak için bir fırkateynini bölgeye yolladığını duyurmasından yalnızca birkaç saat sonra geldi.

New York'taki BM Genel Kurulu'nda konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cartagena Limanı'ndan yarın bir geminin yola çıkacağını belirterek, "Herhangi bir kurtarma operasyonuna ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı hazır bulunacak" dedi.

BM'DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler, Gazze'ye giden Global Sumud Filosu'na yönelik insansız hava aracı saldırısı iddiaları üzerine bağımsız ve tarafsız bir soruşturma talep etti.

Filo, aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu yüzlerce kişiyi taşıyordu ve Salı gecesi Yunanistan açıklarında yaşanan onlarca patlamayı İsrail'e bağladı. Organizatörler, gemilerde bebek maması, gıda, ilaç ve su bulunduğunu, silah taşımadıklarını açıkladı. Thunberg ise saldırıları "yıldırma taktiği" olarak nitelendirerek geri adım atmayacaklarını söyledi.

İsrail, Gazze'ye uyguladığı deniz ablukasının yasal olduğunu savunuyor ve yardımın İsrail limanları üzerinden ulaştırılabileceğini belirtiyor.

İTALYA YARDIM FİLOSUNU SUÇLADI

Saldırı iddialarının ardından İtalya ve İspanya donanma gemilerini bölgeye gönderme kararı aldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni saldırıları kınadı ancak filoyu "tehlikeli ve sorumsuz" olarak nitelendirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise vatandaşlarını korumak için gerekirse müdahale edeceklerini söyledi.

AB Komisyonu da uluslararası hukuka göre seyir özgürlüğünün korunması gerektiğini vurgulayarak, filoya yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

51 gemiden oluşan filo, bu ay Barselona'dan yola çıkmış ve Gazze ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedeflemişti.

Fransa muhalefeti, Küresel Sumud Filosu'nun korunması için Macron'a çağrıda bulundu

Fransa'da solcu muhalifler, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insanı yardım götürmek için yola çıkan ve aralarında Fransız vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nun yeni bir insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğramasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a filoyu koruma çağrısı yaptı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Macron'a yazdığı mektupta Sumud Filosu'ndaki Fransızlar için "diplomatik koruma" sağlanmasını talep etti.

Mektubunda Gazze'deki insani durumun korkunç boyutlara ulaştığını ve 1,5 milyon Filistinlinin açlıkla mücadele ettiğini hatırlatan Panot, yardım için yola çıkan ve "daha önce görülmemiş büyüklükteki barışçıl ve insani Filo organizasyonu" olarak tanımladığı Küresel Sumud'un korunması gerektiğini vurguladı.

Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan tekneler ile yolculuğuna başlamıştı

Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye drone saldırısı düzenlenmişti.