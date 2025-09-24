Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ÖSYM'ye gönderildi

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı 2. dönem personel alımı kapsamında hazırladığı tercih kılavuzunu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderdi.

ÖSYM'nin, kılavuzun yayımlanması için gerekli teknik hazırlıklara başladığı bildirildi. Sağlık personeli alımı için tercih kılavuzunun en geç hafta başına kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılması bekleniyor.

Kılavuzun yayımlanmasının ardından adaylar tercihlerini belirtilen tarihler arasında ÖSYM sistemi üzerinden yapabilecek.